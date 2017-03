"Kokkuvõttes muutis see võistlus mind palju näljasemaks," ütles ta pärast elu esimest sisetiitlivõistlust. "Tahan kokku panna korraliku seitsmevõistluse. Kui kauguse ja tõkkejooksu paika saan, siis võib minust asja saada," ütles mees naljaga pooleks.

Eesmärk oli isiklik rekord ja 6000 punkti ületamine, kuid see unistus läks peamiselt kaugushüppe (7,06) ja 60 m tõkkejooksu (8,50) nahka. Lõpuks läks aia taha ka 1000 m jooks, kus Rosenberg juba teisel ringil kangestus, ajaks 2.54,25.

"See oli üks suur vaimne võitlus iseendaga," tunnistas 5846 punktiga Belgradi sise-EMi seitsmevõistluse lõpetanud Kristjan Rosenberg. Tasuks 11. koht, mis polnud kindlasti tulemus, mille järele 22aastane spordimees Serbiasse sõitis.

"Teivashüppe ajal võtsin 4.90 peal uue teiba, mida polnud varem kasutanud. See oli jäigem ning seetõttu ilmselt tuli ka see tulemus," selgitas ta.

Kusjuures, kuulitõuke ja teivashüppe rekordid tulid pärast mitte nii õnnestunud eelmist ala. "See on mitmevõistluses väga oluline, et tuleb negatiivne kohe endast maha jätta ja järgmisel alal asja parandada," arutles Rosenberg.