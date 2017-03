Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 6. märtsi valik.

Läinud nädala pluss | Jalgpalli meistriliiga avavoor oli äge! Tiitlikaitsja FCI vandus hakatuseks 0:2 alla Tartu Tammekale, kuid sellega üllatused ei piirdunud: mullu Maarjamaa tugevuselt teise liiga võitnud Viljandi Tulevik oli üle Sillamäe Kalevist ning hooaja eel ekskoondislase Vjatšeslav Zahovaiko peatreeneriks määranud ja mitu head täiendust teinud Paide kaotas 1:5 Narva Transile. Nädalavahetuse magusaim matš – Levadia vs. Flora – lepiti küll 1:1 viiki, ent avavoorus nähtud tulevärk tõotab järjekordset üllatusterohket ja põnevat hooaega.

Läinud nädala miinus | Mitmevõistleja Maicel Uibo sise-EM Belgradis lõppes enne, kui see alatagi jõudis. Seitsmevõistluse avaalal 60 meetri jooksus läks hiljuti bahamalannast 400 meetri jooksu olümpiavõitja Shaunae Milleriga abiellunud eestlane starti tugevalt kinni teibitud tagareiega. Poole jooksu peal hakkas Uibo aga lonkama ning peatselt pärast finišit teatas ta katkestamisest. EMile läks Uibo medalit jahtima...

Maicel Uibo võistlus tõi pettumuse. (TAIRO LUTTER)

Alanud nädala ennustus | 30% on tõenäosus, et Gert Kullamäe juhendatav Tartu Ülikool võidab korvpalli Balti liiga korduskohtumises võõrsil Kedainiai Nevežist ning pääseb kaheksa parema hulka. Avakohtumise kaotas Tartu kodus 86:88 ning ehkki Nevežis on Leedu liigas eelviimasel kohal, on nad tugevat konkurentsi pakkunud näiteks Vilniuse Lietuvos rytasele ja Prienai Vytautasele, kes on tabelis vastavalt kolmas ja viies. Tegemist pole papist vastasega ning võõrsil pole kunagi lihtne võita.