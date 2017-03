Eesti käsipallikoondise vasakukäelise pommitaja Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen teenis Euroopa tugevuselt teise klubisarja EHF Cupi alagrupiturniiril esimese kaotuse, kui jäi võõrsil 22:23 alla Helvetia Anaitasunale.

Jaanimaa viskas neli väravat ja kuulus Melsungeni resultatiivseimate sekka.



D-alagrupi teises mängus alistas Benfica võõrsil Soome tugevaima klubi Riihimäki Cocksi 23:21. Kolme vooru järel on Melsungenil, Anaitasunal ja Benfical kaks võitu ja üks kaotus. Cocks jätkab võiduta.



Saksamaa Bundesligas oli Melsungen läinud nädalal võidukas, kui sai võõrsil Dener Jaanimaa kuue värava toel 23:21 jagu TVB 1898 Stuttgartist.



Mait Patrail viskas kolm väravat, kui Hannover-Burgdorf vandus kodus 26:29 alla Balingenile. 22 vooru järel hoiab Hannover 22 punktiga 8. kohta ja Melsungen on 19 punktiga 10. kohal. Juhib 41 punkti kogunud Flensburg-Handewitt.



Saksamaa esiliigas oli eestlaste koduklubidest võidukas vaid Esseni TUSEM, kes tuli võõrsil Rimpari vastu välja viieväravalisest poolajakaotusest ja võitis 25:22. Karl Roosna arvele kanti kolm väravat.



Jürgen Rooba viskas kaks väravat, kui HSG Nordhorn-Lingen jäi võõrsil 24:28 alla Emsdettenile. Janar Mägi sai kirja kolm tabamust, aga EHV Aue kaotas liiga liidrile TuS N-Lübbeckele 20:31. Karl Toomi tööandja TV 1893 Neuhausen kaotas samuti võõrsil Hamm-Westfalenile 23:35.



Eestlaste klubidest on Nordhorn-Lingen 8., TUSEM 12., Aue 14. ja Neuhausen 19. ehk eelviimane.



Islandi kõrgliigas on hoo minetanud pikalt liigat juhtinud Mikk Pinnoneni tööandja Afturelding, kes sai viimasest viiest kohtumisest juba neljanda kaotuse, kui jäi kodus 24:31 alla IBV Vestmannaeyjarile. Pinnonen viskas neli väravat. Liigatabelis on Afturelding 25 punktiga neljas. Juhib 30 punktiga Haukar.



Prantsusmaa esiliigas jäi joonemängija Armi Pärdi koduklubi Massy Essonne võõrsil 23:25 alla Pontault-Combault'le. Pärt jäi nullile. 23 punkti kogunud Massy on liigatabelis taandunud neljandaks. Juhib 28 silma teeninud Tremblay.



Andris Celminši koduklubi Slovenj Gradec 2011 oli Sloveenia meistrivõistlustel 33:22 parem Dobovast. Celminš viskas neli väravat. Liigatabelis hoiab Slovenj Gradev tosina meeskonna seas 9. kohta.



Soome meistrivõistluste tugevama neli vahegrupiturniiril alistas Valdar Noodla tööandja Helsingi Dicken võõrsil BK-46 34:31. Noodla viskas kolm väravat. Dicken on tabelis kolmandal kohal.



5.-8. koha meeskondade vaheturniiril viskas Ardo Puna viis väravat, kui Siuntio oli 29:26 üle HIFK-st. Sten Toomla koduklubi GrlFK oli samuti võidukas ja Toomla panustas võitu ühe tabamuse, kui GrlFK alistas 30:26 AIFK. GrlFK on turniiril liider ja Siuntio teisel kohal.