Pyeongchangi taliolümpia alguseni on jäänud vähem kui aasta. Möödunud nädalal käisid võistluspaigaga MK-sarja raames tutvumas laskesuusatajad. Meie koondislase Kristel Viigipuu sõnul on rajad ja staadion kenasti valmis.

"Minu arust on laskesuusarajad isegi raskemad," lausus eestlanna, kuid lisas, et midagi ekstreemset seal pole. "Muu maailmaga (loe: MK-radadega) võrdne. Alguses on korralikud järsud tõusud, teine rajaosa on tasane ja allamäge. Minu arust oli okei rada."