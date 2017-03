Esimest korda X-mängude ajaloos on sportlastele kohustuslik dopingukontroll. Korraldajate sõnul selline testimine probleeme ei tekita, kuid Kanada lumelaudur, eile pargisõidus kuuenda koha saanud Mark McMorris oli Norra meediaga suheldes väga pahur.

"Me ei tarvita dopingut, sellega ei sõidaks paremini lumelauda. Minu arust on selline kontroll totrus," sõnas McMorris TV2-le.

Kuigi olümpiamängudel ja MK-etappidel dopingukontrolle teostatakse, võiks McMorrise arvates X-mängud olla püha üritus, kus inimestel on lõbus. "Olümpia on olümpia, seal ongi asjad teisiti. Oleme lihtsalt kari lumelaudureid, kes ei võta steroide ja muid keelatud aineid, seega see ei aitaks meid mitte kuidagi!"

Dopingukontrolli võimalikkusest X-mängudel asuti tõsisemalt rääkima eelmisel aastal, kui Rahvusvaheline Antidoping avaldas sügavat imestust, kuidas niivõrd suursugusel võistlustel ei kontrollita sportlaste puhtust. Et Norra üritas toona kandideerida ka 2022. aasta olümpia korraldajaks, võeti probleem käsile just Oslo X-mängude ajal ning kihutustööle aitasid kaasa ka erinevad poliitikud ja ametnikud.

Töö kandis vilja. X-mänge korraldava ESPNi asepresident Tim Reed kinnitas Eesti ajakirjanikele, et dopingukontrolli võimaldamine oligi kohalike tingimus, et Norras enam üldse X-mänge korraldada saaks. "Mina pole isiklikult nurinat kuulnud. See on nõue ja me täidame seda."