Tasub ära märkida, et Šarapova suurim sponsor on Porsche ning Saksamaal toimuva tenniseturniiri nimisponsor on see sama autotootja.

"Ma usun, et kõik väärivad teist võimalust. Teisalt arvan dopingu kasutamise pärast võistluskeeldu kandnud mängija peaks alustama põhjast ja võitlema end tippu tagasi," lisas 26aastane sportlane

Olukorra teeb veel iseäralikumaks fakt, et turniir algab 24. aprillil, kaks päeva enne Šarapova võistluskeelu lõppu ning Wozniacki arvates ei tohiks venelanna seetõttu mängida

"Minu arvates on väga küsitletav lasta kellelgil turniiril osaleda, kes veel nädala alguses kannab võistluskeeldu. See on väga häbiväärne teiste mängijate ja WTA suhtes."

Sama ütles ka meeste esireket Andy Murray, kelle sõnul ei tohi dopingu kasutamise eest karistada saanud mängijatele wildcard'e anda.

USA lahtiste meister Angelique Kerber küsitles samuti Šarapova turniirile laskmist. "See on teistele mängijatele väga veider, et keegi võib alles kolmapäeval kohale tulla ja siis hakata mängima."