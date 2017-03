Ott Tänaku ja Martin Järveoja Mehhiko ralli lõppes neljanda kohaga. Sündmustevaese nädalavahetuse krooniks teeniti viimasel katsel kolm lisapunkti ja MM-arvestuses jätkatakse kolmandana. MM-arvestuse kolmanda mehena Mehhikosse reisinud Tänak eeldas, et tema suurimaks probleemiks saab esimest korda kruusarallil teepuhastaja rolli kogemine. Tegelikult osutus poodiumijahil kirstunaelaks hoopis lõõskav päike, mis koostöös MM-sarja kõrgeimate kiiruskatsetega (hõredama õhu tõttu kaotasid masinad ca viiendiku võimsusest) panid tema Ford Fiesta WRC’l reedel tööle ülekuumenemishäire. Autot hoides suutis Tänak siiski näidata head tempot - päev lõpetati viiendana. Sarnase temperatuurimurega võidelnud MM-sarja üldliider Jari-Matti Latvala oli näiteks kaheksas. "Peaaegu kõigil oli täna mingeid probleeme. See oli nende uute autodega esimene kord sellises kuumuses ja kõrguses. Mulle tundub, et saime päris kenasti hakkama. Oleme jätkuvalt rajal ja see on kõige tähtsam!" võttis Tänak esimese võistluspäeva kokku.

Liidri õnnelik õnnetus

Edasisest rallist võttis Tänak maksimumi: laupäeval möödus ta ühe katsevõidu toel Latvala meeskonnakaaslasest, terve etapi palavikuga võidelnud Juho Hänninenist ja kindlustas edasi neljandat positsiooni. Kerkida ega langeda polnud punkte jagava Power Stage’i eel enam kuhugi, küll aga oli saadaval kuni viis lisasilma – kaks enam, kui varasematel hooaegadel. "Sel aastal saab sealt koguda paraja portsu punkte, nii et loodetavasti suudame meiegi neist mõned noppida," seadis Tänak sihte. Lõpuks sai eestlane kaukasse neid juurde kolm ja seda ülidramaatiliselt. Viimasena startinud ralliliider Kris Meeke sõitis katsel Tänakuga sekund-sekundis, ent lendas vahetult enne finišit teelt. "Ma olen üks õnnelik-õnnelik poiss!" ahhetas šokiseisundis britt finišis – millimeetritega möödus juhitamatu Citroen tee äärde pargitud pealtvaatajate autodest ning juhuslikult oli sealsamas ka ühendustee, mille kaudu Meeke parklast tagasi võistlusrajale naasis. Kaduma läks selle seiklusega 20 sekundit, ent ralli lõpuks edastas britt siiski 13,8 sekundiga Tänaku meeskonnakaaslast, neljakordset maailmameistrit Sebastien Ogieri. Kolm rallit, kolm võitjat Meeke’i napp pääsemine tähendab, et hooaja esimesel kahel MM-rallil ootamatult aeglasest minekut näidanud Citroeni meeskonnast sai juba kolmas tiim M-Sporti (Ogier Monte Carlos) ja Toyota (Latvala Rootsis) järel, kes sel hooajal võidurõõmu maitsnud. Et Hyundai esipiloot Thierry Neuville on esimest kahte rallit juhtinud ja Mehhikos sai kirja kolmanda koha, näitab, et kõik uued WRC-autod on võimekuse poolest äraütlemata võrdsed. Tõsi, Meeke’i tulemuse juures tuleb ära märkida ka tema varasemad põrumised andsid Mehhikos konkurentidest parema stardikoha.