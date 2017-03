Norra X-mängude meeste Big Airi kvalifikatsioonis tuli norralane Eirik Säteröy lagedale kohtunike silmis uue trikiga, mis sisaldas endas topeltsaltot ning haaret suusaninast, mitte suusa tagant. Kas lähitulevikus võiks midagi hoopis teistsugust päevavalgele tuua ka Kelly Sildaru?

"See on ekstreemsport. Uhiuus trikk, uue kontseptsiooniga – see oleks väga teretulnud. Selliseid asju juhtub igal aastal. Kellyl on erakordne talent, ta võiks kõike teha!" arvab Norra X-mängude pargisõidus pronksmedali teeninud James Woods. "Meie jaoks on ainsaks piiriks taevas!"

Kas sportlane võiks uhiuuele trikile ka nime anda? Woods toob näiteks X-mängude legendi Jon Olssoni, kes on maailmale tutvustanud muuhulgas selliseid trikke nagu kangaroo flip ja DJ flip.

Kelly ise kohmetub säärase küsimuse peale. "Kindlasti peab selleks palju veel trenni tegema. Aga kui midagi sellist peaks juhtuma, paneksin triki nimeks Rästik."