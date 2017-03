Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid Mehhiko ralli teatavasti neljanda kohaga ning nagu tema tööandja M-Sport märkis: eestlased jäid endale harjumatult poodiumilt välja!

"Kaotasime reedel palju aega ja on kahju, et me ei jõudnud poodiumile, kuid kokkuvõttes oli meie jaoks tegemist positiivse ralliga," ütles Tänak M-Sporti pressiteate vahendusel.

"Olime laupäevast alates mängus tagasi ja näitasime häid aegu, see rõõmustab. Ralli oli tervele tiimile väga positiivne, saime tiimide arvestuses punktilisa ja see on tähtis."

Tiimiboss Malcolm Wilson rõhutas: "See oli meile veel üks suurepärane ralli, Fiesta sõidab kõigil teekatetel fantastiliselt - senised etapid on toimunud asfaldil, lumel ja kruusal. Sebastien Ogier jõudis taas kord poodiumile ja juhib kokkuvõttes, Ott Tänak tugevdas neljanda kohaga meie seisu tiimide arvestuses. Meie kõik kolm autot jõudsid katsevõiduni."