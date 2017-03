Vähem kui kaks aastat tagasi NBA klubiga New York Knicks liitunud lätlane Kristaps Porzingis on seal saanud juba nii kõvaks meheks, et julgeb tiimis toimuvat avalikult kritiseerida.

Tema sõnul on nii kaitse- kui ka rünnakuskeemide hooaja jooksul toimunud muutused toonud väljakule vaid segadust, vahendas ESPN. Läinud ööl kaotas Knicks NBA ülekaalukalt nõrgimale meeskonnale Brooklyn Netsile 112:120, too sai alles hooaja 12. võidu. Knicksil on 26 võitu ja 41 kaotust.

"Niimoodi on raske mängida," võttis Porzingis olukorra kokku. Knicks on klubi president Phil Jacksoni soosingul võtnud pärast all-star nädalavahetust suuna kolmnurk-rünnakule, mis tõi edu 1990ndate Chicago Bullsile. Porzingise sõnul on see skeem uue peatreeneri Jeff Hornaceki käe all aga "juhuslik" ja meeskonnakaaslased ei mõista seda hästi.