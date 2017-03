Eelmisel nädalal alistas FC Barcelona jalgpalli Meistrite liigas koduväljakul Pariisi Saint-Germaini viimaste minutite thrilleris 6:1 ning pääses kaheksa parema hulka. Internetis kogub aga üks Madridi Reali fänn allkirju. Miks? Tema arvates tuleb mäng uuesti pidada!

Change.org lehelt leitav petitsioon on koostatud Luis Melendo Olmedo poolt, kes on Reali toetaja. Teatavasti podiseb Madridi klubi ja Barcelona vahel tuline rivaliteet.

Miks soovib Olmedo 1/8-finaali korduskohtumise uuesti mängimist? Sest tema arvates polnud kohtunik Deniz Aytekin oma ülesannete kõrgusel ning tegi mitu viga. Just tänu vilemehe eksimustele pääseski Barcelona edasi, usub Olmedo.

Näiteks arvab Reali fänn, et kohtumise avavärav löödi suluseisust, Barcelona keskkaitsja Javier Mascherano karistusalas käega mängimine pidanuks PSGle tooma penalti, Barcelona keskkaitsja Gerard Pique oleks pidanud saama punase kaardi ja nii edasi.

Tõele au andes on nii mõnelgi Olmedo väitel tõepõhi all, ent ülisuure tõenäosusega UEFA siiski mängu uuesti ei pea. Sellest hoolimata on petitsioonile praeguse seisuga allkirja andnud 253 027 inimest.