Leicester City peab Meistrite liigas veerandfinaali jõudmise eest tänama peamiselt kolme meest: tänaseid väravalööjaid Wes Morganit ja Marc Albrightonit ning Sevilla 11-meetri karistuslöögi tõrjunud puurivaht Kasper Schmeichelit. Muide, Schmeichel tõrjus penalti ka paari avamängus.

Kuidas aegade ühe parema väravavahi Peter Schmeicheli, kes võitis Taaniga 1992. aastal EMi ning mängis pikalt Manchester Unitedis, poeg Steven N'Zonzi penalti tõrjus, vaata juba allpool olevast videost.

