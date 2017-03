Tuleval hooajal näeb F1-sarjas roosat vormelit. Roosat! Just sellise lükke tegi Force India meeskond, kes alustas partnerlust BWT nime kandva firmaga, mille erialaks veepuhastusatribuutika tootmine.

Eile avalikustatud uus autokujundus on juba spordimaailma kihama löönud. Külmaks ei jäta uus vormel kedagi ja arvamused kõiguvad äärmusest äärmusesse. Näiteks on vormelisse täiesti armunud Itaalia jalgpalli kõrgliigas palliva Palermo klubi mängijad. Põhjus ilmselge – kannavad selle meeskonna vutimehedki peamiselt roosasid särke.

Palermo meeskonna põhiründaja Ilija Nestorovski andis seetõttu ka lubaduse – järgmine värav, mille ta lööb, saab läbi "vormelitähistuse" (vaata videost!) pühendatud just Force Indiale.

Palermo fännid loodavad kahtlemata, et seda tähistamist nähakse Renzo Barbera staadionil võimalikult kiiresti, sest klubil on tänavu skoorimisega kitsas käes. Itaalia kõrgliigas hoitakse 28 mänguvooru järel alles 18. kohta ehk paiknetakse väljalangemistsoonis. 17. koht, Empoli, on juba seitsme punkti kaugusel.