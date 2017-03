“See on ikka selline mitte rutiin, tavamängud on seda," rääkis Rikberg tulevastest mängudest ootusärevalt, vaatamata sellele, et sellel karusellil on ta tiirelnud juba pikka aega.

Selle tarbeks püüdis Õhtuleht telefonitoru taha igast meeskonnast ühe esindaja, kes andis ülevaate, kuidas asjad enne otsustavaid mänge sujumas on. Esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi Tartu ja Rakvere ning heade mõtete linna kogenud libero Rait Rikberg usub, et vaatamata favoriidiseisusele laupäeval lihtne jalutuskäik ees ootamas pole.

"Igal aastal on see asi natuke erinev – teistsugused võistkonnad, uued lootused ja ootused. Kindlasti ootan huviga ja pulssi veel pole üles tõmmanud, aga enne mängu kindlasti.”

Veerandfinaalseerias Ozolnieki Poliursi vastu elasid tartlased üle väikse ehmatuse, kui kahe võiduni kestvast seerias läks vaja kolme mängu. Pärast avalahingu võitu võõrsil kaotati koduväljakul. Otsustavas kohtumises keerati aga asjad suhteliselt kindlalt enda kasuks.

"Kaotustest ikka õpitakse rohkem kui võitudest. Arvan, et see oli kasulik meile. See andis jälle kord teada, et kõik pole nii lihtne," rääkis võistkonna vaimne liider.

Siiski oli lisamängul ka negatiivne pool, kui vigastada sai meeskonna rünnaku üks põhijõude Bradley Gunter. Hüppeliigese trauma on lausa nõnda hull, et võistonna parim punktitooja peab nädalavahetusel toimuvaid mänge kõrvalt vaatama.

Kogenud Rait Rikberg on Tartu meeskonna üks kindlaid liidreid. (Aldo Luud)

Põhiturniiri võitja Tartu sai endale järelejäänud kolmikust Rakvere näol ilmselt sobivaima vastase, kuid Rikbergi sõnutsi konkurenti alahindama ei minda.

"Rakvere on selline võistkond, kes mängib hirmsa hurraaga ja neil on väga hea sidemängija," kirjeldas ta vastast. "Kui neil sidemängijaga klappima hakkab ja servi saavad hästi kätte, siis on nende vastu päris raske."

Kuid omad kindlad relvad on ka ülikoolilinna võistkonnal. "Võib-olla me suudaks neid üle mängida hea platsimängu ja bloki-kaitse koostööga. Sellele paneme ilmselt enim rõhku."

Potentsiaalset finaalivastast kogenud võrkpallur valida ei oskaski, sest nii Selveri kui Pärnu on mõlemad väga keerulised ja ebamugavad. Lisaks hindab ta kõrgelt seda, et nelja parema hulka on jõudnud vaid Eesti klubid.

Mingisugust vennaarmu nädalavahetusel aga ei tunta ning siht on vaid üks. “Võit on meie eesmärk!” teatas Rikberg kindlalt.