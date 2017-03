"Aga neil oli sidemängija vigastatud, sellepärast oli meil veidi hõlpu. Igatahes andis see seeria hea emotsiooni nädalavahetuseks juurde."

Kuigi tartlased paistavad paberil tugevamad, siis õnneks spordis see palju ei maksa. Põlluäär usub, et laupäeval on võimalused neilgi.

"Mäng käib ühe võiduni ja seal on tähtis see, mis kahe kõrva vahel on, mitte ainult mängupilt. Kelle vaim tugevam on, see võidab," ei alahinnanud diagonaalründaja sugugi Rakvere võimalusi.

"Arvan, et meie trump on meeskondlik mäng. Kõik peavad andma endast maksimumi ja ühe mehe šõud ei saa olla!"

Kui juba nõnda kaugele on jõutud saab siht olla vaid üks. “Mina mõtlen küll ainult kulla peale!" teatas ta isukalt "Aga võtame päev korraga ja vaatame siis, kus me asume.”

Võrkpalli Balti liiga parim punktitooja - Siim Põluäär. (Facebook / Rakvere Võrkpalliklubi)

Põlluäär on sel hooajal Balti liiga parim punktitooja, kui 27 mänguga on kirjas 495 silma. Kusjuures lähim jälitaja on laupäevase vastase Tartu nurgaründaja Bradley Gunter (460), kes vigastuse tõttu aga nädalavahetusel mängida ei saa.

Võrkpallur individuaalsele statistikale siiski liialt tähelepanu ei pööra. "Töö kannab vilja, ütleme nii. Tegelikult sellele nii palju tähelepanu ei pööragi – tähtis on võita."