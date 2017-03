Itaalia esiliiga korvpalliklubi Udine GSA terve hooaja keskmiste näitajate liider vahetus mõni päev tagasi. Nii korviküttide kui ka laualõvide edetabeli esikohal troonib nüüd Rain Veideman. Ning kui ta tahab edasi pürgida, tuleb saavutatud taset enam-vähem hoida.

Teame ütlust, et on olemas väikesed ja suured valed ning statistika. Ühe mängu põhjal suuri järeldusi tehes tulebki niimoodi väita. Ent kui süüvida Itaalia esiliiga toimimise mehhanismi, siis silma paistmiseks ongi välismaalasel – mitte soovitatav, vaid kohustuslik! – vaja visata paarikümne silma ringis mängus. Lauavõitluse 9 palli on mõistagi vaid boonus ning ses osas samasugust jätku loota oleks naiivne. Küll oleks tore saada korvisöötude näitaja paremaks, kuid see sõltub juba ka võistkonnakaaslastest.

Enamik leegionäridest ameeriklased

Vaatlesin, mida Itaalia esiliiga endast kujutab – millise tasemega mängijad seal on ja kui palju liigutakse edasi Serie A1 ehk kõrgliigasse? Nagu arvata võib, on pilt päris kirev.