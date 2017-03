Kuigi avakohtumine lõppes Inglismaa klubi 5:3 võiduga, ei suutnud City mängumehed enesekindlust säilitada, kaotasid korduskohtumise 1:3 ja pudenesid võõrsil värava reegli tõttu konkurentsist. City kaitse on olnud terve hooaja vältel meeskonna Achilleuse kannaks. Kolmapäeval oli olukord eriti hull, eriti esimesel poolajal – City mäng oli nõnda rabe, et nad ei sooritanud 45 minutiga ainsatki pealelööki.

Hispaania vanasõna ütleb, et "Suurest jõest võib leida suure kala, aga sinna võib ka uppuda." Staartreener Pep Guardiola teab selle tähendust pärast kolmapäeva hilisõhtut üsna hästi. asudes Manchester City eesotsas paremaid palu noppima, kustus üks lootus varem kui keegi arvata oskas – Meistrite liigas pääses veerandfinaali hoopis AS Monaco.

Guardiola ei nõustunud, et valis vale koosseisu, vaid süüdistas end hoopis muus. "Minu viga oli, et ei suutnud veenda oma mängijaid iseloomu näitama. Nad muudkui söötsid ja söötsid palli edasi ja ei mõelnud! Suutsin neid sundida teise poolaja eel, aga siis oli juba hilja!"

FC Barcelona kaks korda (2009 ja 2011) ihaldatud Meistrite liiga karikani viinud Guardiola kiitis ka vastast. "Kõik juhendajad teevad vigu. Kui vastaste treener võidab, on ta seega parem. Aga ma ei usu, et asi oli vaid taktikalises veas. Asi on lihtsam – vaatame mängijatele otsa," lisas Guardiola.

Mõned tunnid pärast krahhi kirjutas ajaleht The Guardian, et Araabia Ühendemiraatide naftašeikidele kuuluvas City’s võib suvel toimuda kapitaalremont. Lepingud lõpevada Yaya Toure’l, Gael Clichy’l, Pablo Zabaletal, Willy Caballerol, Jesus Navasel ja Bacary Sagnal. Viis meest on laenul ning küsimärk on Sergio Aguero ja Vincent Kompany jätkamise kohal.

Vähetõenäoline, et Man City loobuks ühe nurjunud hooaja järel Guardiolast, keda aastaid jahiti. Pigem antakse staartreenerile võimalus koosseis totaalselt ümber korraldada

