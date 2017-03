"Kindlasti väga tore hetk, aga..." rääkis Klein oma 93. minutil löödud võiduväravast. "Aga ise tegime elu raskeks. Oleks pidanud mänguks rohkem valmis olema, rohkem võimalusi looma ja need ära realiseerima.

Nõmme Kalju ründaja Peeter Klein tunnistas pärast rasket 2:1 võitu Sillamäe Kalevi üle, et mäng tulnud ära otsustada juba varem kui viimastel sekunditel.

"Arvan, et Sillamäe oli lihtsalt mänguks paremini valmistunud. Nad võitlesid elu eest. See tõi neile edu esimesed 30 minutit."

Millest tekkis liinide vaheline segadus väljakul?

"Seda on raske öelda. Lihtsalt see, et Sillamäe võitles ja nad olid suurepäraselt mänguks valmis."