Eelmisel suvel Manchester Unitediga liitunud Rootsi jalgpallur Zlatan Ibrahimovic jätkab suure tõenäosusega samas meeskonnas ka järgmisel hooajal, kirjutab Expressen.

Ajakirjanik Daniel Kristoffersson on tuntud oma usaldusväärsete allikate poolest ning tavaliselt see mees ei eksi. Nüüd kirjutas ta, et rootslase agent Mino Raiola käis eelmisel nädalal Manchesteris ja sisuliselt on tulevik kokku lepitud.

Läbirääkimised venisid, kuna Ibrahimovic tahtis kindel olla, kas klubi on võimeline järgmisel hooajal Inglismaa meistritiitli eest võitlema. Kristofferssoni sõnul suutis United end rootslase jaoks piisavalt tõestada ning kuulujutud Napolist ja Los Angeles Galaxyst võib tänaseks kõrvale visata.

Zlatan Ibrahimovic jätkab ilmselt Manchesteris. (OLI SCARFF)

Ajakirjaniku väitel loodab 35aastane Ibrahimovic endale välja kaubelda kaheaastase lepingu, mis on sellises vanuses pigem harv nähtus. Põhjus olevat lihtne: mehel jääb rohkem võimalusi püüda seni puuduvat Meistrite liiga karikat.

Endine Rootsi koondislane on tänavu Unitedi särgis löönud koguni 26 väravat.