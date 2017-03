Et Valencia korvpallimeeskond alistas eile EuroCupi poolfinaali otsustavas mängus Jeruusalemma Hapoeli, on selge, et selle sarja võit läheb Hispaaniasse - varem oli finaali jõudnud Malaga Unicaja.

Euroliiga reeglite kohaselt saab EuroCupi võitja järgmisel hooajal koha Euroliigas. Sama lubadus kehtib aga ka ühele Hispaania liiga klubile - kes saavutab riigi meistrivõistlustel parima koha, kui jätta välja Euroliigaga mitmeaastast lepingut evivad Madridi Real, Barcelona ja Vitoria Baskonia.

On siiski üks võimalus, kuidas EuroCupi võitjale määratud koht muutub wild-card'iks - kui see meeskond osutub ka Hispaania liiga põhjal Euroliiga-kõlbulikuks. Sel juhul on võimalik, et Euroliiga annab pileti mõne teise riigi klubile ja jätab oma sarja neli Hispaania tiimi.

Hispaania liiga taseme kohta annab kõige parema vihje turniiritabel, kus kaht esimest kohta hoiavad mitte Euroliiga meeskonnad, vaid Tenerife (18 võitu ja 6 kaotust) ning Valencia (17-6). Järgnevad võrdselt Real, Barcelona ja Baskonia (16-7), nende kannul tihedalt Gran Canaria (16-8) ja Unicaja (15-8). See seitsmik on ülejäänutest eraldunud.