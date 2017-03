Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu püstitas Planica lennumäel toimuva MK-etapi treeningul 213 meetriga Eesti rekordi. Varasem tippmark (204 m) kuulus samuti Nurmsalu nimele ja oli hüpatud 2012. aastal. Suurepärase treeningu järel ei tulnud kvalifikatsioonis enam nii head tulemust: 200,5 meetrit ja 176,3 punkti andisid 37. koha, aga põhivõistlusele pääsesid 30 paremat. Mis juhtus? "Raske seletada. Lühidalt arvame, et see oli hooaja parim hüpe. Kokkuvõttes iseloomustas just see hüpe minu tänavust aastat päris hästi," sõnas Nurmsalu vihjates soorituse nurjanud tuulepuhangule. Kas võib öelda, et tänavust aastat iseloomustab ebaõnn? "Seda ütlesid sina, mitte mina!" Mida Eesti rekord suusahüppaja jaoks tähendab? Kas see on võrreldav näiteks kaugushüppe rahvusrekordiga? "Loomulikult on see sama tähtis. Lennumäe võistlustel on iga nime taga isiklik rekord ja see käib võistlejatega alati kaasas. Kui omavahel lõõpimiseks läheb, siis peab see number võimalikult suur olema.

Isiklik rekord on taseme näitaja. Kõige märgilisem piir on 200 m. Just nii kaugel on lennumäe K-punkt, kuid selle ületamine on siin tunduvalt raskem kui väiksematel mägedel. Lennumäel on suurem närvipinge, suurem kõrgus, suurem kiirus. See on ikka tõsine maiuspala, mida saab enda jaoks veel mõnusamaks muuta."

Mul oli juba 60-70 meetri peal ainult üks mõte: "Nüüd tuleb! Mine! Mine! Mine!" See on omamoodi tunne. Enne torni minemist tuleb munad kõvasti sahtli vahele lüüa. Seda adrenaliini peab suutma taluda, hirm tuleb kõrvale jätta. See on võimas tunne, iga viimane kui lennumäel tehtud hüpe on tohutult eriline." Kuigi põhivõistluse uks jäi suletuks, oli Eesti rekord hingele piisav preemia. "Tegelikult on hästi, sest sain väikesest mõõnast üle ja viimane võistlus tekitas väga palju positiivseid tundeid. Tunnen, et olen kevadiste treeningute eel ülimotiveeritud. Usun, et järgmine hooaeg tuleb väga-väga ilus."