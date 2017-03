Teisipäeval Lillekülas toimuvale Eesti jalgpallikoondise aasta esimesele kodumängule tuli müügile täiendav kogus pileteid küljetribüünile, publikule avati läänetribüün.



"Idatribüüni istekohad on täis, mistõttu avasime täiendava tribüüni. Pileteid on nüüd saadaval nii lääne- kui ka lõunatribüünile," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.



28. märtsil võõrustab Eesti maailma tippu kuuluvat Horvaatiat. Kohal on kõik Eesti parimad jalgpallurid eesotsas Inglismaal ilma tegeva Ragnar Klavaniga. Mängu teenindab maailma parimaks kohtunikuks peetav inglane Mark Clattenburg.

Meie vastaste koosseisu kuuluvad mitmed tippmehed, näiteks Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona) ja Mario Mandžukic (Juventus).



Staadion avatakse kell 17, mil alustab muusikaprogramm, Tele2 ja PlayStationi meelelahutusalal on võimalik mängida Headmaster VR ja FIFA17 mänge. Kell 18.15 algab koondiste mängueelne soojendus, kell 18.45 toimub koondiste rivistus ja kõlavad hümnid. Avavile antakse kell 19.