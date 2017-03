Peruu politsei teatas, et nad leidsid 1,4 tonni kokaiini, mis oli peidetud Lionel Messi näo taha.

Konfiskeeritud narkootikumi turuväärtuseks pakutakse enam kui 80 miljonit eurot. Kokaiini pakkidele kujutati Barcelona särgis Messit ning Nike’i firma jalgpalli.

AFP andmetel pidi saadetis liikuma Peruust Euroopasse. Laev pidanuks tegelikult keskenduma kalmaaride vedamisele.

Reportedly, $85 million of Messi-branded cocaine was seized in Peru ... but none for Ronaldo. @LeanderAlphabet https://t.co/ePOYctknlJ pic.twitter.com/HDeF2asNqA