Buffon mängis kõik 90 minutit. "Ainus asi, mida oskan öelda, on see, et teist tuhandet ei tule," muheles asjaosaline ise mängueelsel pressikonverentsil.

Parma - AC Milan 0:0, Itaalia liigamäng, 19. november 1995

"Kui ta hakkas meiega harjutama, ei uskunud ma oma silmi," on Parma toonane treener Nevio Scala rääkinud Buffoni kohta. "Küsisin meie teiste treenerite käest, kas nad näevad samu asju nagu mina." Buffon tegi täismeeste seas debüüdi mängus toonase Euroopa tõelise raskekaallase AC Milaniga, tõrjudes hästi sealhulgas Roberto Baggio ja George Weah' lööke.

Gianluigi Buffon. (Scanpix)

Venemaa - Itaalia 1:1, MMi play-off, 29. oktoober 1997

Debüüt Itaalia koondises oli meeldejääv. Buffon saadeti 31. minutil väljakule asendama vigastada saanud Gianluca Pagliucat. Mängiti lumises Moskvas, peagi tõrjus Buffon hiilgavalt Dmitri Alenitševi löögi. Siiski oli ta võimetu Fabio Cannavaro omavärava vastu.

Gianluigi Buffon. (Scanpix)

Itaalia - Prantsusmaa 1:1 (pen 5:3), MMi finaal, 9. juuli 2006

Buffon lasi Saksamaal peetud MM-turniiri jooksul lüüa endale kõigest kaks väravat - üks oli Cristian Zaccardo omavärav, teine sündis penaltist. Finaali lisaajal päästis Buffon Itaalia hiilgetõrjega pärast Zinedine Zidane'i pealööki. Mängujärgses penaltiseerias ei saanud ta küll ühelegi pallile käsi ette, kuid David Trezeguet tabas põiklatti ning itaallased ise realiseerisid kõik viis lööki. Nõnda sai Buffon karjääri suurima auhinna.

Gianluigi Buffon. (Scanpix)

Taani - Itaalia 2:2, MM-valikmäng, 11. oktoober 2013

Sel õhtul pidas Buffon Itaalia särgis 137. mängu, lüües Fabio Cannavaro rekordi. "See on tähtis tähis," rääkis Buffon. "Aga see ei jää mu viimaseks. Rahvuskoondise esindamine tähendab mulle väga palju, see on jalgpallis kõige parem asi."

Gianluigi Buffon. (Scanpix)

Torino - Juventus 1:4, Itaalia liigamäng, 20. märts 2016.

Ses derbimängus ületas Buffon Sebastiano Rossi poolt hooajal 1993/94 püstitatud Serie A rekordi - 929 minutit endale väravat lüüa laskmata. Buffon jõudis 973 minutini, enne kui Andrea Belotti täpne penalti kella seiskas.

Gianluigi Buffon. (Scanpix)

Gianluigi Buffon numbrites

Juventus

612 mängu

479 sisselastud väravat

Meistrite liiga (sh kvalifikatsioon): 101 mängu, 95 väravat

Euroopa liiga: 9 mängu 5 väravat

Serie A: 446 mängu, 338 väravat

Itaalia Superkarikas: 7 mängu, 7 väravat

Itaalia karikasari: 12 mängu, 13 väravat

Serie B: 37 mängu, 21 väravat

Parma

220 mängu

208 väravat

Meistrite liiga: 10 mängu, 8 väravat

UEFA karikasari: 26 mängu, 25 väravat

Serie A: 169 mängu, 162 väravat

Italian Superkarikas: 1 mäng, 1 värav

Itaalia karikasari: 14 mängu, 12 väravat