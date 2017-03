Ta lisab, et tulemuse üle täna nuriseda ei tohiks. "Alati ei saagi võita. Siis tuleb viigi eest võidelda - see oli hästi teenitud punkt. Eesti koondise jaoks on võõrsilt punkt alati hea, kui vastas pole just San Marino"

"Meil ei ole väga palju mängijaid, kes oma klubides löövad väravaid - see on meie otsene probleem. Oleks vaja rohkem enesekindlust leida ja võib-olla mingil hetkel jääb meisterlikkusest puudu. Aga vähemalt see on hea, et need võimalused tekivad ja annab lootust, et väravad võivad tulla."