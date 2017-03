Finaalseerias kaks esimest mängu võitnud Kohila võõrustab Tartu Ülikooli taaskord 7. aprillil, kui kavas on seeria kolmas mäng. Kohila esinduse võidu korral on tänavune Eesti meister selgunud, Tartu võistkonna võit pikendaks seeria neljamänguliseks. Enne seda, 28. märtsil, toimub kolmas vaatus pronksmedaliseerias, kui TTÜ võtab kell 18.30 koduväljakul vastu Tallinna Ülikooli. TTÜ võidu korral on pronksmedaliomanik selgunud, TLÜ võidu korral jätkuks seeria.