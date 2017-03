Õhtulehega telefonitsi vesteldes tõdes Veideman otse, et meeskond tegutses esimesel ja kolmandal veerandajal ülikehvalt. "Esimese kaotasime 15ga, teisel mängisime, kolmas oli jälle katastroof. Ei mina ega terve võistkond saanud end käima. Tahtsin alguses võistkonnale mängida, et teised hea tunde sisse saaksid. Lõpus ma enam "heategevust" ei teinud."

Lõpusireeni kõlades langesid meeskonnakaaslased eestlase kaela ja pärisid, et kuhu siis emotsioon jääb? "Ütlesin, et olengi niisugune," rääkis Veideman muheldes. "Eks see emotsioon lõpuks ikka tuleb. Aga ega toimunu olegi veel mulle kohale jõudnud."

"Tulimegi paar minutiga "miinus kümne" peale. Kõik oli veel võimalik ja ütlesin meestele: davai, läheb nüüd, ärme enam tee lollakaid vigu ja mängime normaalselt! Meil tuleb kõik tuhhi pealt - kui seda pole, pole ka mängu."

Udine meeskonna kolmas välismaalane Allan Ray on tervenenud ja teeb kõik trennid kaasa. Et mängitatakse meie meest, on oluline ja väga hea märk! Küll märkis Veideman, et meeskonna sisekliima on suurepärane ja ka välismaalased saavad koha eest võitlemisele vaatamata hästi läbi.

"Olen nüüdseks saanud treenerilt ka tagasisidet. Talle meeldib, et tõusin kiiresti liidriks ning ta ütles, et teda ei huvita, kui palju ma punkte viskan. Ta ütles, et kui olen liider ning teen asju nii nagu trennis ja senistes mängudes, võin jääda ka nulli peale," kirjeldas Veideman.