Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar ja tema koduülikool South Carolina Gamecocks pääsesid NCAA finaalturniiril ehk märstihullusel nelja parema hulka. Veerandfinaalis võideti 77:70 Florida Gatorsit.

Kotsar tegi suurepärase etteaste, visates 12 punkti ja kogudes kolm lauapalli. 1.55 enne lõpusireeni tabas Kotsar olulise viske, mis tegi seisuks 67:63.

Poolfinaalid peetakse Eesti aja järgi ööl vastu 2. aprilli. Phoenixis toimuval finaalturniiril kohtub South Carolina poolfinaalis Gonzaga.

Kotsar puts South Carolina up 4! #Elite8 pic.twitter.com/1pZ20FrChb

No. 7 South Carolina advances to first national semifinal with 77-70 win over No. 4 Florida. #ForeverToThee pic.twitter.com/zJcD5g1fDy