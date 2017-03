Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 27. märtsi valik.

Läinud nädala pluss | Anett Kontaveidi esitus Miami tenniseturniiril. Kvalifikatsioonisõela eduka läbimise järel alistas Eesti esireket esmalt hõlpsalt 6:2, 6:1 jaapanlanna Kurumi Nara ja seejärel ka 6:7, 6:2, 6:2 maailma 35. reketi Jekaterina Makarova (Venemaa). Võidud tagavad WTA edetabelis kena tõusu ning annavad Eesti spordisõpradele põhjuse oodata huvi ja innuga suviseid Suure Slämmi turniire!

Läinud nädala miinus | Balti liiga finaal peetakse Eesti korvpalliklubide osaluseta, kuigi poolfinaali kordusmängu eel evisid šansse nii Tartu Ülikool kui ka Kalev/Cramo. Eriti nörritav on just Eesti meisterklubi konkurentsist langemine (osaliselt) põhjusel, et poolfinaali kordusmängu ei kohelnud prioriteetsena, vaid lasti meeskonnal kaks päeva varem peetud tähtsusetus Ühisliiga mängus Minski vastu täiega rassida. Tulemus: poolfinaali kaotuse peamise põhjusena toodi välja väsimus. Eesti korvpallipubliku silmis olnuks Balti liiga finaalikoht võidust Minski üle võrreldamatult tähtsam.

Alanud nädala ennustus | 40% on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis ei kaota homset maavõistlust Horvaatiale. Kuigi Ivan Rakitic, Luka Modric ja Mario Mandzukic ehk vastaste suurimad staarid Tallinnasse ei saabunud, on Horvaatia väga tugev meeskond. Loodetavasti valib Eesti olukorras, kus valiksarjapunkte mängus pole, lustlikuma taktika kui laupäeval Küprosel.