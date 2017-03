Pärast Hollandi jalgpallikoondise 2:0 kaotust Bulgaariale lasti peatreenerikohalt lahti endine Ajaxi kaitsja Danny Blind (55).

Eile õhtu teatas Hollandi jalgpalliliit (KNVB), et vallandatud on Hollandi jalgpallikoondise peatreener Danny Blind, kes jõudis koondise juures olla kõigest 20 kuud. Blindile sai saatuslikuks nädalavahetuse MM-i valikmäng Bulgaariaga, mille Holland kaotas 2:0.

Kaotuse üheks suurimaks põhjuseks peetakse Blindi otsust kasutada mängus kõigest 17aastast Ajaxi keskkaitsjat Matthijs de Ligt, kelle vigade tõttu Bulgaaria oma väravad kätte sai. Noorele mängumehele oli see koondisedebüüt, mille Hollandi pidi kindlasti võitma, et säilitada võimalused finaalturniirile pääsemiseks.

Blind tunnistas pärast mängu, et tegi vea keskkaitset valides.

Blind võttis ameti üle 2015. aastal, kui koondist tüüris Guus Hiddink, kelle käe all koondis näitas samuti kehvapoolset mängu. MM-i alagrupis on Holland pärast 5 mängu 7 punktiga alles 4. kohal ning on oht, et hollandlasi ei ole näha, sarnaselt eelmise aasta EM-i finaalturniirile, järgmise aasta MM-i finaalturniiril, mis toimub Venemaal.