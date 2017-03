"Uhke on olla Gamecock," ja viis hüüumärki – just nõnda tähistas endine Lõuna-Carolina ülikooli korvpallimeeskonna liige Brandis Raley-Ross sotsiaalmeedias eile õhtul Gamecocksi 77:70 võitu Florida Gatorsi üle, millega jõuti esimest korda ajaloos ülikooliliiga NCAA nelja meeskonna finaalturniirile.

"Ülikooli jaoks on suurepärane, et meeskond jutustab nõnda imelist edulugu. Finaalidesse jõudmine on hiiglaslik saavutus," kirjeldas endine Rakvere Tarva ja BC Kalev/Cramo leegionär Õhtulehele teda vallanud emotsioone. "Tegu on tohutu üllatuse ja uskumatu saavutusega. Kõik, kes ülikooliga vähegi seotud, on väga elevil."

Eilses võidumängus mängis kandvat rolli ka eestlane Maik-Kalev Kotsar – tervelt 36 minutit platsil viibinud keskmängija viskas 12 punkti ja noppis kolm lapaupalli.

"Kotsaril on Gamecocksi edus väga suur roll. Ta annab niigi tugevale meeskonnale juurde kõvasti pikkust (208 cm – toim), viskevõimet ja jõudu lauavõitluses. Kotsarit ootab Lõuna-Carolinas ees suur karjäär! Ma usun, et tal on head võimalused juba peagi NBAsse värvatud saada," ennustas Raley-Ross.

"Peagi" on aga mitmeti mõistetav termin. Esimest aastat ülikoolikorvpalli mängiv Kotsar on senise finaalturniiri jooksul säranud just kaitses ja ründetegevuses on tal veel kõvasti paremaks saada. "Ma mõtlesin, et ta võib (NBAs) võimaluse saada kahe-kolme aasta pärast. Praegu areneb ta aasta aastalt. Kui ma USAsse tagasi jõuan, lähen teda vaatama ja saadan kindlasti ka pilte," lubas Raley-Ross.