Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme kell 19 Lillekülas Horvaatia meeskonda. Peatreener Martin Reim andis mängueelse treeningu eel ajakirjanikele aru. Kas homme on selline mäng, kus käiku läheb see plaan, mis teoorias peaks töötama 9. juunil Belgia vastu?

Jah. Võistkonnad on sarnase tugevusega. Kuigi Horvaatial võib-olla esimese suurusjärgu tähti pole tulnud, siis teades nende üldist taset ja näinud ka nende neid teisi mängijad, ega kvaliteet väga lange. Võib-olla isu ja tahtmist on veel rohkem. See on kindlasti üks võimalus proovida, kuidas suudame tugeva võistkonna vastu mängida. Ehk siis seda pole oodata, et mehed, kes Küprose vastu võimalust ei saanud, saavad seda homme?

Eks peame seda võimalust ka vaatama. Ausalt öeldes on see minul esimene kord võimalus ka mingeid mängijaid proovida ja näha, kuidas nad hakkama saavad. Just selliselt, kui on kohal hetke parim Eesti koondis. Peab kuidagi suutma kaks ühes hakkama saada. Kindlasti on mängijaid, kes alustavad homme põhis, kuid Küprosel ei mänginud.

Nagu mainisid, siis Horvaatia suurimaid staarid jäävad koju. Publikult on sellest kindlasti ääretult kahju, aga kas ka Sinul mingi nurga alt? Või on see ainult super, et ehk läheb natuke kergemaks?

Nagu ütlesin, neil on samamoodi Real Madridi ja Interi mängijaid väljakul. Ei usu, et sellest kergem. Võib-olla nime poolest tuntumaid on vähem, aga arvan, et siin olevad mängijad teevad ehk rohkemgi musta tööd kui Modric.

Aga kahju pole?

Kahju? Ei oska absoluutselt nii pidi mõelda. Autogrammi küsima ei lähe. (naerab) See on huvitav kodumäng selles mõttes, et horvaatia jõudis kohale enne kui Eesti koondis. Nemad jõudsid eile hommikul, teie öösel. Ega kellelgi mängu ja pika reisimise järel tervislikke tagasilööke ole?

Midagi nii hullu ei ole, et kellelegi tuleks kohe kriips peale panna. Nagu eelmisest mängust näha, osa võistkonnast ei ole veel hooaega sisse elanud ega võistlusmänge mänginud. Eriti andis see tunda palliga mängus, füüsiline seis on veel enam-vähem. Aga võib-olla pole nad kõik valmis kaht mängu mängima, kindlasti seegi tingib mingeid vahetusi. Kaks päeva lahutab Horvaatia mängu Küprose omast. Kui põhjalikult praeguseks Horvaatia selge on? Eriti arvestades, et mingi osa võtmemängijaid kohal pole?

Ega me eeldasime seda. Isegi kui oleks põhimehed kaasas, oleks antud teistele rohkem võimalust. Kindlasti oli meie fookus Küprosel, aga on ettevalmistatud ka Horvaatia. Kindlasti ei saa me samal hulgal harjutada ja infot mängijateni viia kui enne esimest mängu. Info peab olema asjalik ja kompaktne. Eeldame, et nad mängivad nagu näiteks novembris Põhja-Iirimaaga. Mis on sellle Horvaatia suurim tugevus?

Nagu põhi Horvaatialgi. Igatipidi väga võimas ja enesekindel võistkond. Mängivad suhteliselt sarnaselt, kas on Modric ja Rakitic väljakul või on seal teised mehed. Stiil ja mängu iseloom on tegelikult väga sarnased. Kas anname initsiatiivi meelega neile ja panustame kontratele või mõtled ka kõrge pressi peale, mis tavaliselt sellised meeskondi rivist välja võiks lüüa?

Belgiat ei löönud. Eks proovime nii üht kui teist. Me pole võimelised terve mängu kõrget pressi tegema, aga kohati peab seda proovima. Meil on tähtis, et mäng oleks tasakaalus. Et pressinguga ei jääks väga suuri auke taha nagu juhtus Belgias. Oleme jõudnud juba Küprose mängu järele vaadata. Mängijate asetus oli päris hea, suuri probleeme ei olnud Küprose momendid tekkisid individuaalse meisterlikkuse pealt.