10. detsembril vasaraheites Eesti rekordi (68.71) püstitanud 20aastane Anna Maria Orel ei löö karge talve ees risti ette ja ilma tõttu heitetreeninguid vahele ei jäta. Algaval hooajal on tema siht tõusta U23-vanuseklassi EMil poodiumile ja täita Londonis toimuva täiskasvanute MMi norm.

Võib eeldada, et detsembris polnud Tallinna Tehnikaülikooli staadionil sugugi mitte ideaalsed tingimused ning ilmselt polnud Orel ka elu parimas vormis. Kas see tähendab, et peagi võib uusi rekordnumbreid oodata? Millised on suveks püstitatud eesmärgid?

"Kõige tähtsam võistlus on ikkagi U23 EM, kus sihiks on poodium, samuti sooviks täita täiskasvanute MMi normi. Rekord võiks kindlasti alati numbriga 7, täpsemalt on minu siht 71 meetrit," vastab ta. Just viimane tulemus tagaks pääsu Londoni MMile.

Kuigi Orelit võib näha pea iga ilmaga õues vasarat heitmas, siis tegelikult ta talviste treeningute suur fänn ei ole. "Ega ma seda eriti ei naudi, pigem on asjad niimoodi olude sunnil: olen noor sportlane ja väljas heitmine on asendamatu. Soojad ilmad teevad ikka pigem meele heaks, kuna vasar hakkab kaugemale lendama ja lihas saab kiiremini soojaks," ütleb Orel.