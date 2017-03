Tõele au andes ei pakatanud pooliku koosseisuga Horvaatia mäng entusiasmist. Mitmeid häid momente lahendati kuidagi laisalt ja tujutult. Õiget särtsu täna ei leitudki. Aga see on nende mure. Eduseisust joovastunud 5000pealine publik laulis lakkamatult ja mängijad võtsid igat olukorda kui viimast. Tagasi ei tõmmatud ühtki jalga ega säästetud ühtki energiaraasu.

Kõige selle tulemusena sai publik viimastel minutitel Lillekülas skandeerida: "Horvaatia on pasa ja võit on meie oma!"

2. Kas tänane esitus süstis tulevaseks Belgia mänguks optimismi?

Natuke kindlasti. Mitte, et Eesti nüüd 9. juunil kodus Belgialt raudselt vähemalt punkti võtab, aga ses osas, et Brüsseli 1:8 suve hakul Tallinnas küll korduda ei tohiks. Esiteks oli suurepärane näha, et Eesti suutis viimase aja murekoha ehk kehva alguse hoopis enda kasuks pöörata ja ise ülikiire juhtvärava lüüa. Teiseks on selgelt tajutav, et meeskond eesotsas peatreener Martin Reimiga on teinud tollest kohtumisest omad järeldused ja oskab oma liine märksa kompaktsemana hoida.

Mis kõige tähtsam, Eesti näitas, et suudab väravaid lüüa küll. Ka tugevatele, mitte ainult Gibraltarile. Näiteks vahetusest sekkunud Vassiljev ja Zenjov vajasid vaid üht šanssi, et pall võrku lüüa.

Teisalt oli täna ka ohumärke. Nii kui poolkõva koosseisuga horvaadid vähegi gaasi juurde panid, tekkisid neil ka šansid. Eriti kehtib see jutt olukordade kohta, kui Horvaatia võitis palli oma väljaku poolel ajal, mil meie liinid olid kõrgel ja hõredad.

Eesti - Horvaatia (Stanislav Moškov)

3. Mis oli Eesti mängu parim osa?

Mäng palliga. Element, mis jättis kolme päeva eest Küprosel kõvasti soovida, oli täna hoopis teisest puust. Ärge saage valesti aru, meie mehed ei vurritanud nagu Barcelona, aga oma tase mängiti tugevate horvaatide vastu kenasti välja. Jah, tuli ka praaki ja valesööte, kuid mentaliteet „pikk ette, ise järele“ jäeti riietusruumi.

Hea oli näha, et klubijalgpalli enamikest horvaatidest aste-kaks-kolm madalamal mängivad Sinisärgid ei löönud verest välja kui Balkani pallurid neid survestasid. Paanika asemel keedeti vastastele nii mõnigi tass kohvi ja tormati ise samal ajal rünnakule või klaariti oht oma värava alt. Ja seda kõike maestro Konstantin Vassiljevita, kes sekkus alles 76. minutil!

Seejuures asjatuid riske võeti kohtumise jooksul minimaalselt ehk et kui viimane häda käes, siis peksti ka pikka palli. Lisaks tasub märkida, et kodumeeskond võitis silmanähtavalt palju kahevõitlusi ning hoidis ka tugeva vastase vastu taga nulli. Selle eest väärivad kiitust eranditult kõik platsil käinud mehed.

4. Kes oli platsi parim?

Siim Luts. Külmavereline lahendus väravaolukorras. Ilmselt tingituna ülikiirest tabamusest pulbitses tahtmisest, aga oskas selle positiivseks esituseks pöörata, mitte ei tahtnud üle. Müttas vasakul äärel mehe eest ning andis ka ühe oivalise tsenderduse Janar Toometi pea peale, millest oleks äärepealt sündinud 2:0 värav, kuid Lovre Kalinic tegi ebareaalse jalatõrje. Oma resultatiivse söödu sai ta kirja Vassiljevi tabamuse puhul.

Eesti - Horvaatia (Stanislav Moškov)

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti - meeskondlik esitu oli täna priima, aga kahtlemata saab iga mängija parandada individuaalset kvaliteeti. Nii palliga kui pallita.

Horvaatia - raske on midagi soovitada meeskonnale, kes polnud teadlikult (mitte olude sunnil) oma parimas rivistuses. Täna oli nende peamine häda olukordade lohakas lahendamine.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel treenerite-mängijate kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Koondiselaagri lõpp ja koduklubidesse naasmine. Eesti koondise järgmine matš toimub 9. juunil Lillekülas, kui MM-valikmänguks lendavad Tallinnasse Belgia staarid.