Väga hea meel, et saime sellega hakkama. Tegelikult lasime Horvaatial suhteliselt vähe ohtlikuks saada. Suutsime neid hoida võimalikult kaugel oma väravast. Alguses küll vähem, aga aja edenedes suutsime aina rohkem ja rohkem ees teravust luua. Kiire avavärav ilmselt pööras mängu alguse pea peale? Nojah. See andis meile võimaluse. Meil polnud otseselt kuhugi kiiret. Pidime kindlalt mitte tsoone avama. Oli kohe alguses näha, et kui Janarit ja Siimu liiga üles surusime, siis kasutati ruum kohe ära. Lõpuks ometi olime meie alguses teravamad kui vastane.

Millega meeskonna vabastasid? Täna mängiti lusti ja hea minekuga. Keegi ei kartnud midagi, ka eksida. Loodan, et nad ei kartnud eelmistes mängudes ka. Kodupublik ja kodustaadion annab mingi teise hingamise ja jõu juurde. Märtsikuu on ka meil ikka hea kuu. (naerab) Kõik tegid ennastsalgavalt tööd ja võitlesid iga palli pärast. Ka need mängijad, kes koondises või peaaegu üldse mitte mänginud. Väga hea meel, et meil on veel mängijaid, kes suudavad tugevaid mänge mängida. Loodan, et see jätkub.

Mida siit Belgia vastu kaasa võtta?

Kõige rohkem seda, et oleme võimelised hästi mängima suurte vastu. Mis siis, et see oli sõprusmäng. Loomulikult valikmäng on natukese teise kaaluga, aga annab hea enesetunde, emotsiooni ja enesekindluse. Jalgpallis pole võimalik häid tulemusi saavutada, kui pole oma tegemistes enesekindel ega usu endasse.

Loodan, et see andis seda. Pikemaid järeldusi hetkel ei tee. Peame kõvasti töötama, aga on näha, et oleme mingi tasakaalu viimases kahes mängu saanud. Oleme kaitse korralikult pidama saanud. See on hea.

Kumb Sulle rohkem rõõmu valmistas, kas see, et ees kolm või taga null?

Mõlemad. Ma ei julge üht teisele tähtsustada.

Tundsid Sa, et Horvaatia oli kuidagi loid ja laisk?

Ma seda küll ei näinud. Alles pärast 3:0. Siis oli näha, et mäng on põhimõtteliselt läbi. Aga ma ei ütleks küll. Oleme ausad, väljak soosis meid. Eesti olude kohta oli plats väga hea, aga muru ei olnud ikkagi nii kiire, kui kas või Küprosel.

Pall ei liikunud nii kiiresti. Meie poisid oskavad ka palli sööta. Ülesehitust oli ka meil raske teha, pigem oli lihtsam pall kiiremini ründajatele liikumise peale viia.

Ülesehitusega võib täna ilmselt rohkem rahul olla kui Küprosel?

Ega esimene poolaeg ei saanud väga üleshitust teha. Teine poolaeg oli parem. Aga selle põhjustas see, et horvaadid võtsid kolme ründajaga meie ülesehitavad kaitsjad kinni.

Kui on 3 vs 3 ja läheb selja taha jooksmiseks, siis oleme ohtlikud. Selle peavadki kaitsemängijad ära jagama, kuna on võimalik tagant üles ehitada, kuna tuleb pall võimalikult kiiresti ründajateni viia. Täna jagasime selle ära.

Et kui võtta kokku ühe sõnaga, sisi tänane esitus oli tark?

Mängijate poolt kindlasti.

Miks Vassiljev pingilt alustas?

Mitu põhjust. Üks neist on kindlasti see, et tahame, et Vassiljev püsiks tervena. Tal on kerged jalaprobleemid, mis ei sega mängimist, aga tuleb ikkagi natuke hoida. Meil oli võimalus kasutada teisi mängijaid. Peame olema valmis mängudeks, kus mingid mehed on puudu. Täna saime seda katsetada.