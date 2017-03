Tartu Ülikooli korvpallimeeskond tahtis Balti liiga pronksiseeria esimeses mängus BC Kalev/Cramost rohkem, võitis 72:60 ning peatreener Gert Kullamäe rõhutas: "Pean rahul olema, Kalev on meie suurim konkurent!"

Kullamäe märkis, et läbi sai ju alles "esimene poolaeg". "Üks võtmetegureid oli lauavõitluse kontrollimine. Kalevi koosseisu vaadates on see ulme – seal on teiste gabariitidega mehed.

Juba ülehomme minnakse Tartus omavahel uuesti vastamisi, seekord Eesti liiga põhiturniiri võitjat selgitavas mängus. "Kalev on kõva meeskond, pealegi puudus täna peatreener. Nad on reedel hoopis teisest puust!" hoiatas tartlaste loots.

