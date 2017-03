Õhtulehe jalgpallisaade "Unibeti Vutihullus" lustib täna kahes linnas – esmalt vaagime Madridis Cristiano Ronaldo personaalküsimust ning seejärel räägime Sevilla linna esindusmeeskonnast – ühest üheksast jalgpalliklubist, kes on võitnud Hispaania meistritiitli.

Ent Sevilla pole ülemaailmselt tuntud teps mitte koduse meistrikrooni pärast. Hoopis kõnekam fakt on viimaste aastate saavutused eurosarjades – täpsemalt Euroopa liigas. Ollakse üks neljast jalgpalliklubist, kes on suutnud kolm hooaega järjest võita ühe ja sama eurosarja. Ent kui Müncheni Bayern sai sellega hakkama aastatel 1974-1976, siis Sevilla on näiliselt uskumatut suutnud sel sajandil, kui konkurents Euroopa vutitipus on läinud palju tihedamaks.

Lisaks tutvustame saates Hispaania jalgpallitoitude mitmekesisust. Ott Järvela mekib paari käepärast maiust ka ise ja kui hapu teeb rõõmsaks, siis Sevillas koges ta tõelist ekstaasi!