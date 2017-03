FIFA määras Argentiina jalgpallikoondise ja FC Barcelona staarile Lionel Messile teisipäeval neljamängulise koondisekeelu ja ligi kümne tuhande eurose trahvi, sest Messi ründas MM-valiksarja kohtumises verbaalselt abikohtunikku.

23. märtsil Argentiina ja Tšiili vahel toimunud kohtumises polnud Messi rahul õigusemõistjate tegutsemisega ning ei jätnud seda ka välja näitamata. Maailma üks parimad vutimehi mõisteti süüdi otseste solvangute eest abikohtunikule.

Messi aga eitab nagu oleks ta vilemeest solvanud. "Minu kommentaarid polnud abikohtunikule suunatud, ütlesin neid lihtsalt endamisi," vahendab Argentiina vutiliit Messi sõnu.

Esimese kohtumise oma karistusest on argentiinlane juba kandnud, kui Argentiina kaotas teisipäeval võõrsil 0:2 Boliiviale. Huvitava faktina olgu mainitud, et 2018. aasta MMi valiksarjas on Argentiina Messiga võitnud kuuest kohtumisest viis.