Brasiilia jalgpallikoondis alistas eile MM-valiksarjas 3:0 Paraguai ning kindlustas pääsme järgmisel suvel Venemaal toimuvale MMile. Pärast võitu vihtus Brasiilia suurim staar Neymar oma veetleva tüdruksõbraga tantsu.

Sambamaa poisid alistasid Paraguai Ragnar Klavani klubikaaslase Philippe Coutinho, Marcelo ja just Neymari väravatest, kusjuures viimase tabamus oli tõeliselt fenomenaalne.

Neymari tabamust vaata allpool olevast videost alates 1:19:

Pärast kohtumist jäi Neymar fotosilma ette koos oma veetleva tüdruksõbra Bruna Marquezinega, kes teenib elatist näitleja ja modellina. Pildi järgi tundub, et paaril oli Sao Paulo ööklubis täitsa tore!

#Tite holding his daughter after knowing that #Brazil is qualified for the 2018 FIFA World Cup. As well as #Neymar with #Bruna_Marquezine



💖 pic.twitter.com/cTT1gcCMvn