Ferrari vormel 1 sarja meeskonna endine boss Cesare Fiorio usub ja loodab, et tänavune hooaeg jääb soomlasele Kimi Räikkönenile Ferraris viimaseks.

Fiorio arvates võiks Ferrari pilgud pöörata 23aastase Antonio Giovinazzi suunas, kes töötab Itaalia tiimis varusõitjana. Tõsi, tänavuse hooaja avaetapil Austraalias Melbourne'is asendas Giovinazzi Sauberis kaelaprobleemide tõttu eemale jäänud Pascal Wehrleini ning teenis 12. koha.

"Olen Giovinazzit jälginud juba neli-viis aastat ning ta on kindlasti Itaalia suurim vormelitalent," usub Fiorio. "Ta on F1-sarjaks valmis ning Ferrari tegi targa sammu, kui temaga lepingu sõlmis."

Fiorio lisab, et loodetavasti annab Ferrari Giovinazzile võimaluse ning seda võiks teha just Räikköneni arvelt. "Hooaja lõpus on Kimi 38aastane ning usun, et siis tuleks tema seiklus Ferraris lõpetada."