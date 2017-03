Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustas veebruaris, et Venemaa jooksja Maria Savinova peab loovutama Londoni OMi 800m kulla, kuid sportlane kaebas viimasel hetkel selle edasi.

CAS määras 31aastasele sportlasele veebruaris nelja-aastase võistluskeelu, sest Savinova oli aastatel 2010-2013 kasutanud dopingut. Lisaks olümpiakullale pidi ta loovutama ka sama distantsi Daegu MM-kulla (2011) ja Moskva MM-hõbeda (2013).

Savinoval oli 45 päeva aega, et otsus edasi kaevata ning venelanna tegi seda sisuliselt viimasel hetkel. Rahvusvahelise Kergejõustiku Liidu (IAAF) pressiesindaja kinnitas väljaandele Inside the Games, et Savinova kaebas otsuse edasi CASile endale, kes karistuse määras.

Maailma antidopingu agentuur WADA nõudis Savinovale algselt suisa eluaegsest võistluskeeldu, kuid CAS määras talle nelja-aastase, mis algas 2015. aastal. Seega saaks Savinova naasta tippsporti 2019. aastal.