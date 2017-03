"See on ralli, millega mul pole minevikus õnnestunud sina peale saada, aga tõtt-öelda oli mul sama tunne Monte Carloga. Too võidukihutamine lõppes meie jaoks aga väga hästi. Seega, kui meil õnnestub hoida keskendatust ja püsida motiveeritud, on kõik võimalik ja võime end leida positiivse tulemuse jahilt.