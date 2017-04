Koduse korvpalliliiga põhiturniiri kohad loksuvad tasapisi paika - Rapla tänane 89:83 edu TTÜ üle tähendas ühtlasi Pärnule 4. koha kindlustamist. Tehnikatudengid lõpetavad viiendana.

Rapla võitis poolaja 42:41, kuid jäi kolmanda veerandi järel taha 57:64. Neli minutit enne lõppu näitas tabloo kodupubliku meelehärmiks vägagi kurjakuulutavalt 67:78, kuid järgnes imeline lõpp. Järgmised üheksa (!) rünnakut realiseeriti edukalt - kui mõni vise läkski mööda, nopiti ründelauast pall ja jõuti ikkagi sihile. Nõnda lõpetati mäng 22:5 spurdiga, šokis TTÜ ei raiunud isegi vigu ega võtnud aega maha, nii et viimased sekundid enam põnevaks ei läinudki.

Spurdi peategelased olid selle jooksul 8 punkti visanud Thomas van der Mars ning kaks kolmest, sealhulgas Avis Utilitase (meeskonna ametlik nimi kõlab tänasest just niimoodi) 84:83 ette viinud Sven Kaldre. Kokku Domen Bratožilt 18 ja Indrek Kajupangalt 15, kaotajate heaks Joonas Järveläinenilt 23, Svel Olmrelt 18 ja Toomas Raadikult 17 punkti.

Rapla oli juba varem kindlustanud põhiturniiri kolmanda koha. Tema selja taga on kõik mängud pidanud Pärnu Sadamal TTÜst - kel üks mäng pidada - võit enam. Et pärnakad on tehnikatudengite vastu omavahelistes mängudes plussis, tähendab see neile neljandat kohta ning omavahelises veerandfinaalseerias koduväljakueelist. Rapla saab vastaseks kas Valga/Valka Maks ja Mooritsa või TLÜ/Kalevi.

Turniiritabel: