"Miks te oma naabrit lõite?" küsib kohtunik kaebealuselt.

"Seepärast, et ta kasvatab salaja kanu ja teeb seda linnamaja 16.

korrusel."

"Kuid see pole ju veel põhjus, et inimesele rusikatega kallale minna."

"Seda küll, teie ausus, kuid asi on selles, et enne seda ravisin ma ennast kolm kuud psühhiaatri juures, kuna arvasin, et kukkede kiremine seina taga on minu haiglase kujutlusvõime vili."