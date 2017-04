Eesti jalgpallilegend Raio Piiroja veetis tavalist laupäeva ehk püüdis Pärnu lahel kala, kui sai telefonikõne: jäid Eesti rekordist ilma! Nimelt oli Piiroja ligi 22 aastat Eesti jalgpalliliiga noorim väravalööja, aga Pärnu JK Vapruse 15aastane ründaja Ronaldo Tiismaa napsas selle tiitli laupäeval endale.

Piiroja sai rekordi enda nimele 1995. aasta 26. juulil, kui oli 16 aasta ja 15 päeva vanune ja lõi mängus Pärnu Jalgpalliklubi – Narva Trans (2:4) oma karjääri esimese värava Eesti meistriliigas.

Piiroja kinnitab, et too tabamus on tal väga hästi meeles: "Treener Ants Kommussaar pani mind mängu lõpus Kalvi Kaasi (1985 Pärnu Kalakombinaat/MEK meeskonnaga Eesti NSV meistriks tulnud jalgpallur – toim) asemel sisse, kes oli platsil ära tulles püha viha täis ja torises, et mis seda last sinna mängu pannakse!

Sain natuke aega platsil olla, kui karistus- või nurgalöögist tuli tsenderdus ja lõin peaga ristnurka. Kalevi staadioni Lehe kohviku poolsesse väravasse. Aga eks see rekord varem või hiljem pidi ära minema. Värava löönud Ronaldo Tiismaad ma ise ei tea ega tunne, aga nimi on paljulubav! Ning hea, et rekord ikka pärnaka kätte jäi!"