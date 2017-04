Mercedese F1-tiimi boss Toto Wolff sõnas, et meeskond peab olema pärast hooaja avaetapil saadud kaotust Ferrarile ootustes ettevaatlik.

Mercedes domineeris viimast kolme hooaega, võites 59 etapist tervelt 51. Wolffi arvates ei tohi tiim tänavu aga liiga uljaks minna ning peab jätkuvalt tegema enne igat võidusõitu kodutööd, et jõuda poodiumi kõige kõrgemale astmele.

"Meeskonna ja individuaalsete inimestena üritame iga päevaga saada paremaks. Hooaja esimesel võistlusel Melbourne'is oli Ferrari parem. Nüüd on meie kord välja mõelda, kuidas areneda ja nemad alistada," vahendab Motorsport Week Wolffi sõnu.

"Viimased kolm F1 hooaega polnud tavalised ning peame meeskonnana oleme ettevaatlikud eesmärkide seadmisel. Kui arvata, et jõuame tulevikus suurema vaevata võitudeni, siis saab kiirelt vastu näppe. Murekoht tuleb kõige pealt üles leida ning siis saab vastata.

Me saime küll Austraalias kaks poodiumikohti, mis on igatepidi tugev tulemus, aga see ei tähenda, et me saaksime olla rahul. Me saame areneda veel mitmes kohas."