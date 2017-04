"Kreeka-rooma maadlusse tahetakse uuesti tagasi tuua osaline sundparteri kasutamine, mis pärast Riot maha võeti. Uute reeglite kohta on tulnud vastakaid arvamusi. Nüüd katsetatakse reeglit, et maadleja pannakse maksimaalselt kahe hoiatuse - teise ja kolmanda - puhul parterisse," selgitas maadlusliidu peasekretär Antti Lepik Õhtulehele.

Laupäeval Tartus peetavad Kristjan Palusalu mälestusvõistlused on kreeka-rooma maadlejatele katsepolügooniks, sest just sel jõuproovil testitakse järjekordset reeglimuudatust. Palusalu-ajast saati on reegleid muudetud ilmselt rohkem, kui oli sissekandeid köstri poolt peetud Joosep Tootsi paturegistris.

Eksmaailmameister ja Londoni olümpiahõbe Heiki Nabi nentis, et temale Rio järel kasutusele võetud reeglid sobivad pigem paremini. "Nüüd maadlevad kõik aktiivsemalt, passiivsus toob vastasele punkte. Varem oodati sageli vaid partermaadlust, nüüd on tempo kõrgem ja seetõttu tuleb püstimaadluses ka vigu rohkem sisse," tutvustas Nabi toimunut.

Rahvusvaheline alaliit FILA saadab Tartusse reeglimuudatuse kulgu jälgima kaks spetsiaalset vaatlejat. "Mul on neist asjadest ees kolm lehekülge juttu," lausus Lepik. "Kõige paremini on teemaga kursis meie rahvusvalise kategooria kohtunik Hergo Andruse, kes viibib praegu Serbias peetaval seminaril ja jõuab laupäevaks Tartusse."

Lepik lisas, et rahvusvahelisel alaliidul on veelgi uuendusplaane: viia tulevikus ühe kaalukategooria võistlus kahele päevale, et maadlejad finaalideks värskemad oleksid; samuti püütakse taas muuta kaalukategooriaid ja need ühtlustada.