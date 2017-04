Honda mootoril töötav McLaren on veelgi nõrgem ning vähem usaldusväärne kui möödunud hooajal ning meeskond eesotsas hispaanlasega on tipust väga kaugel. Vaatamata sellele ei soovi 35aastane piloot alla anda.

Viimastel päevadel on juttu olnud Fernando Alonso võimalikus lahkumisest Honda meeskonnast juba enne kui hooaeg õieti käimagi on läinud.

"Kui mõnda endist sõitjat intervjueeritakse, on alati küsimus Fernando Alonso kohta - kui raske ja keeruline tal ikka on," arutles ta. "Kõik käituvad nagu nad oleksid mulle lähedased ning arvavad, et mul on sügav depressioon - see pole nii.