Pühapäeval sõidetakse Hiinas vormel 1 MM-sarja teine etapp, mille esimene vabatreening katkestati paar tundi tagasi väga kummalisel põhjusel – keeruliste ilmastikuolude tõttu ei olnud meditsiinihelikopter lennuvalmis.

Meditsiinikopteri valmisolek igal vajalikul hetkel startida on aga vormel 1 MM-sarja reeglite kohaselt autode rajale lubamise vaieldamatu eeldus. Kopteri tehnilisel olukorral polnud viga midagi, aga sompus ilma tõttu ei olnud tal võimalik haiglas maanduda, mis saigi vabatreeningule saatuslikuks.

Esmalt said autod rajal viibida viis minutit ja 45minutilise ootamise järel veel ligi veerand tundi, mille käigus tegid mõlemad Haasi piloodid, Romain Grosjean ja Kevin Magnussen, kümnendas kurvis pirueti ning Nico Hülkenberg (Renault) sõitis teises kurvis rajalt välja ja jäi liivaalale pidama.

👀 A Shanghai spin this morning for @HulkHulkenberg#FP2 scheduled in ONE HOUR ⌛️#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/EsqB38bEgJ