Inglismaa jalgpalliliiga tänases esimeses mängus alistas Manchester United võõrsil Sunderlandi 3:0, mis tähendab, et Jose Mourinho hoolealused jagavad kaotuspunktide arvult endiselt neljandat kohta.

Külalised viis pooletunnise mängu järel juhtima Zlatan Ibrahimovic. Teise värava Henrik Mhitarjan siis, kui teisest poolajast oli mängitud kõigest 45 sekundit. Ning i-le pani punkti Marcus Rashfordi 89. minuti värav. United ei jätnud tabeli punase laterna vastu midagi saatuse hooleks.

Et tipus on meeskondadel peetud erinev arv kohtumisi, võib ülevaatlikuma pildi saamiseks otsida abi ka kaotatud punktide jälgimisest. Kui Chelsea on selge liider ja Tottenham kindlalt teisel kohal, siis edasi läheb segasemaks. Hetkel on Ragnar Klavani koduklubi Liverpool küll 32 mängust kogutud 63 punktiga kolmas, ent kui jälitajate kolmik ükskord sama arvu mänge peetud saab, võib Manchester City nende jaoks parimal juhub Liverpoolist punktiga mööduda ning Manchester United ja Londoni Arsenal (3 mängu ja 9 punkti vähem!) "Poolile" järele jõuda.

Tänasele päevale paneb punkti kell 18 algav mäng Everton - Leicester City, homme läheb Arsenal vooru viimases kohtumises vastu Crystal Palace'ile.

Turniiritabel: